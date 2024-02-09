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Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов
Экология
9 февраля 2024 г. 12:40
Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов

10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман.

Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков. Временами ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 18-23° тепла, ночью в горах 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, на отдельных территориях - до 16° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 23 C in Azerbaijan on Saturday
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü 23 dərəcə isti olacaq

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