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Воздух в Азербайджане прогреется до 15 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 15 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
3 января 2024 г. 13:10
Воздух в Азербайджане прогреется до 15 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится порывистым юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков. В отдельных районах вероятен туман, усилится западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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