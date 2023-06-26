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Воздух Монреаля самый нездоровый в мире среди мегаполисов из-за смога

Воздух Монреаля самый нездоровый в мире среди мегаполисов из-за смога Из-за дыма лесных пожаров воздух Монреаля стал самым нездоровым по сравнению с другими мегаполисами мира.
Экология
26 июня 2023 г. 16:15
Воздух Монреаля самый нездоровый в мире среди мегаполисов из-за смога

Из-за дыма лесных пожаров воздух Монреаля стал самым нездоровым по сравнению с другими мегаполисами мира.

Как передает Report, об этом сообщает мониторинговое агентство IQAir.

По оценкам экспертов, 25 июня индекс дневного качества воздуха достиг 190 (чем больше, тем хуже), к 26 июня он опустился до 158. Для сравнения, на момент публикации Монреаль опережает лишь Сан-Паулу со значением является 162, а типичное для Москвы в неблагоприятные дни значение примерно равно 60, что считается "умеренно вредным". Значение 190 считается "нездоровым", а утром 25 числа часовые показатели в Монреале превышали 280.

Министерство окружающей среды Канады призвало жителей избегать прогулок на свежем воздухе и носить маски в случае необходимости выйти. Открытые бассейны и спортивные площадки были закрыты, а многочисленные мероприятия на открытом воздухе, в том числе концерты и спортивные соревнования, отменены.

По данным квебекского агентства по борьбе с лесными пожарами, SOPFEU, в Квебеке насчитывается 80 активных лесных пожаров, причем некоторые из них усиливаются из-за жаркой погоды.

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Версия на азербайджанском языке Monrealın havası meqapolislər arasında ən qeyri-sağlamıdır

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