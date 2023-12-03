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ВОЗ: Более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления

ВОЗ: Более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления В мире более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления на здоровье.
Экология
3 декабря 2023 г. 17:40
ВОЗ: Более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления

В мире более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления на здоровье.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ванесса Керри во время Дня здоровья на климатической конференции ООН (COP28) в Дубае.

"Сейчас уже 3,3 миллиарда человек в нашем мире очень уязвимы к последствиям изменения климата", — сказала Керри. При этом для многих людей такие изменения приводят к непоправимому вреду, добавила она. Такой результат напрямую связан с использованием ископаемого топлива.

В качестве выхода из сложившейся ситуации эксперт назвала отказ от добычи ископаемого топлива.

"Простое смягчение последствий и сокращение выбросов парниковых газов больше не является ответом", — предупредила Керри.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: 3,3 milyard insan qlobal istiləşmədən əziyyət çəkir

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