ВОЗ: Более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления

В мире более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления на здоровье.
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"Сейчас уже 3,3 миллиарда человек в нашем мире очень уязвимы к последствиям изменения климата", — сказала Керри. При этом для многих людей такие изменения приводят к непоправимому вреду, добавила она. Такой результат напрямую связан с использованием ископаемого топлива.
В качестве выхода из сложившейся ситуации эксперт назвала отказ от добычи ископаемого топлива.
"Простое смягчение последствий и сокращение выбросов парниковых газов больше не является ответом", — предупредила Керри.