Водоплавающие птицы нанесли ущерб лесу в Масаллы

В лесополосе в селе Калиновка Масаллинского района зафиксировано нетипичное расселение птиц.

В лесополосе в селе Калиновка Масаллинского района зафиксировано нетипичное расселение птиц.

Как передает южное бюро Report, у местных жителей вызвало интерес нетипичное расселение в лесополосе цапель, преимущественно гнездящихся у водоемов.

По словам жителей села, птицы вот уже 2-3 месяца как свили гнезда на деревьях. В лесном массиве также наблюдается большое количество мертвой птицы, о чем проинформировано местное управление экологии.

По словам старшего научного сотрудника Гызылагаджского национального парка Мустагима Баширова, в лесной зоне расселились в основном белые и серые цапли. По его словам, причина миграции птиц связана с питанием: "Рядом с лесной территорией находятся поля люцерны и пшеницы, а птицы питаются червями и саранчой, которые заполняют поля. Хотя птицы полезны для хозяйства, они наносят серьезный ущерб лесу. Так, их экскременты повреждают ветки и листья деревьев, из-за чего в будущем они могут засохнуть".

Эколог также сообщил, что миграция птиц носит временный характер, и через 1-2 месяца они снова вернутся к водоемам.