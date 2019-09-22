ВМО: "Результаты изменения климата и его влияние растет"

Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.

В докладе ВМО о состоянии мирового климата в 2015-2019 годах отмечается, что концентрация парниковых газов в атмосфере достигло рекордных уровней, за пять лет увеличившись на 20%, а общая средняя температура в мире увеличилась на 1,1 °C по сравнению в доиндустриальным периодом.

Эксперты подчеркивают, что к концу 2019 года количество парниковых газов в атмосфере может превысить 410 частиц на миллион.

"Результаты изменения климата и его влияние растет, а не замедляется. Ускорилось повышение уровня моря, и мы беспокоимся, что внезапное сокращение уровня льда в Антарктике и Гренландии приведет к дальнейшему увеличению мирового океана. Как мы видели в этом году на Багамах и в Мозамбике, рост уровня моря и интенсивные тропические шторма приводят к гуманитарным и экономическим катастрофам", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.