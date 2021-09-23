О нас
Report Georgia
Аудио новости

Владельцы центров отдыха оштрафованы за загрязнение Каспийского моря

Владельцы центров отдыха оштрафованы за загрязнение Каспийского моря Государственная служба экологической безопасности провела разбирательство в соответствии с результатами мониторинга, проведенного сотрудниками Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга с целью выявления сточных вод, сбрасываемых в мор
Экология
23 сентября 2021 г. 13:28
Владельцы центров отдыха оштрафованы за загрязнение Каспийского моря

Государственная служба экологической безопасности провела разбирательство в соответствии с результатами мониторинга, проведенного сотрудниками Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга с целью выявления сточных вод, сбрасываемых в море из центров отдыха, функционирующих в прибрежной полосе Каспийского моря.

Как сообщил Report начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов, мониторинги выявили, что центры отдыха Bulaq и Üç Qardaş, функционирующие в прибрежной полосе на территории Хачмазского района, сливают сточные воды в Каспийское море без предварительной очистки.

"В то же время выявлены факты скопления бытовых отходов в объектах общепита Rüfət, Dostluq, El-Faro, Üç Qardaş, Yaşıl Ada и кафе, принадлежащем Юсифу Абдуллаеву. По фактам в отношении виновных приняты законные меры, выданы принудительные поручения на устранение недочетов", - отметил начальник Управления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xəzəri çirkləndirən istirahət mərkəzlərinin sahibləri cəzalandırılıb

Экслюзивные новости

Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi