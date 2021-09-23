Владельцы центров отдыха оштрафованы за загрязнение Каспийского моря

Государственная служба экологической безопасности провела разбирательство в соответствии с результатами мониторинга, проведенного сотрудниками Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга с целью выявления сточных вод, сбрасываемых в мор

Государственная служба экологической безопасности провела разбирательство в соответствии с результатами мониторинга, проведенного сотрудниками Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга с целью выявления сточных вод, сбрасываемых в море из центров отдыха, функционирующих в прибрежной полосе Каспийского моря.

Как сообщил Report начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов, мониторинги выявили, что центры отдыха Bulaq и Üç Qardaş, функционирующие в прибрежной полосе на территории Хачмазского района, сливают сточные воды в Каспийское море без предварительной очистки.

"В то же время выявлены факты скопления бытовых отходов в объектах общепита Rüfət, Dostluq, El-Faro, Üç Qardaş, Yaşıl Ada и кафе, принадлежащем Юсифу Абдуллаеву. По фактам в отношении виновных приняты законные меры, выданы принудительные поручения на устранение недочетов", - отметил начальник Управления.