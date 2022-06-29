Владанка Андреева: Региональное сотрудничество - путь к решению водной проблемы

В Азербайджане вопрос водной проблематики углубляется из-за изменений климата, а также из-за того, что более 70% водных ресурсов Азербайджана берут истоки в соседних странах.

В Азербайджане вопрос водной проблематики углубляется из-за изменений климата, а также из-за того, что более 70% водных ресурсов Азербайджана берут истоки в соседних странах.

Как передает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, выступая на международной водной конференции на тему “Продвижение партнерства и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами”.

Она отметила, что региональное сотрудничество в данной сфере является ключом к решению этой проблемы.

Она отметила, что огромное количество людей в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде.

Представительство ООН продолжит работать над проектами по улучшению климата и управлению водными ресурсами в Азербайджане, заявила Андреева.