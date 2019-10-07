Высота волн в Каспийском море достигла 4,6 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, согласно информации на 17:00, скорость северо-западного ветра в Сумгайыте усилилась до 34, в Баку - 33, Тертере, Товузе, Барде, Пираллахы - 25 м/с, на Нефтяных камнях - 23, Агдаме, Маштаге, Агстафе - 22, Набрани - 20, Бина - 19 м/с.

Высота волн в Каспийском море достигла 4,6 м, в Шабрани, Губе, Гусаре наблюдались осадки.