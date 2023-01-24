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Виорель Гуту: Турция предпринимает активные шаги по сохранению лесного хозяйства

Виорель Гуту: Турция предпринимает активные шаги по сохранению лесного хозяйства Турция осуществляет активную деятельность по сохранению лесного хозяйства. Эти проекты охватывают многие сферы- от защиты лесов до решения глобальных проблем, связанных с выполнением Целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Экология
24 января 2023 г. 10:45
Виорель Гуту: Турция предпринимает активные шаги по сохранению лесного хозяйства

Турция осуществляет активную деятельность по сохранению лесного хозяйства. Эти проекты охватывают многие сферы- от защиты лесов до решения глобальных проблем, связанных с выполнением Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Как передает Report, об этом представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Турции Виорель Гуту заявил на региональном семинаре ФАО в Баку.

"Мы не успеваем достичь ЦУР до 2030 года. Негативные последствия, такие как голод и нищета, делает нашу работу еще сложнее, число вызовов растет. Во имя лучшей жизни мы должны больше работать и преодолевать трудности. И опыт Турции в области лесного хозяйства вносит особый вклад в развитие нашей деятельности", заявил Гуту.

"Я верю что наши партнеры, включая Азербайджан, поддержат наши усилия и внесут свой вклад в борьбу с существующими вызовами", добавил он.

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Версия на английском языке FAO representative: Turkiye actively participates in forestry protection
Версия на азербайджанском языке FAO nümayəndəsi: “Türkiyə meşə təsərrüfatının qorunmasında fəal iştirak edir”

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