Вице-президент SOCAR: Мы планируем внедрение ИИ для борьбы с выбросами метана

Снижение уровня выбросов метана является неотъемлемой частью программы SOCAR по сокращению выбросов.

Снижение уровня выбросов метана является неотъемлемой частью программы SOCAR по сокращению выбросов.

Как передает Report, об этом вице-президент SOCAR Афган Исаев сказал на открытии панельной сессии, посвященной теме "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана", проходящей в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что компания регулярно проводит измерения вредоносных выбросов для того, чтобы оптимизировать процесс декарбонизации.

"Мы изучаем спутниковые снимки, чтобы обнаружить утечки метана. Мы также начали использовать методы измерений на земле, привлекая профессиональные компании. Вместе с ними мы разрабатываем инструмент искусственного интеллекта, который поможет нам оптимизировать нашу борьбу с выбросами метана", - сказал он.