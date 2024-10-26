Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев в Лерике

В Лерикском районе с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялась акция по посадке деревьев.

В Лерикском районе с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялась акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе акции с участием волонтеров Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР) было высажено более 500 платанов.

Акция по посадке деревьев в селе Монидигях стала еще одним вкладом в увеличение площади зеленых насаждений и охрану окружающей среды в нашей стране в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".