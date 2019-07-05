Вице-премьер Азербайджана высказался против незаконной вырубки деревьев

"Я негативно отношусь к незаконной вырубке деревьев. Президент Ильхам Алиев неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что законодательство Азербайджана предусматривает принятие административных и более жестких мер за незаконную вырубку деревьев.

По словам вице-премьера, соответствующие органы должны надлежащим образом исполнять свои обязанности и обязательства по предотвращению незаконной вырубки деревьев: "Конечно, по мере развития экономики в Азербайджане создаются новые рабочие места, что требует определенных пространств. Однако это не должно происходить за счет вырубки деревьев, поскольку эти деревья необходимы для того, чтобы каждый гражданин жил в здоровой окружающей среде. Мы стараемся сажать деревья в больших масштабах, для того чтобы обеспечить чистоту воздуха".