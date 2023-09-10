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Ветреная погода сохранится в Баку и на Абшероне до утра 11 сентября

Ветреная погода сохранится в Баку и на Абшероне до утра 11 сентября Ветреная погода сохранится в Баку и на Абшероне до утра 11 сентября.
Экология
10 сентября 2023 г. 22:26
Ветреная погода сохранится в Баку и на Абшероне до утра 11 сентября

Ветреная погода сохранится в Баку и на Абшероне до утра 11 сентября.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации ведомства на 21:00, ветер, наблюдавшийся на территории страны, ослабел до 7-12 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость северо-западного ветра временами достигала 26-30 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в море составила 4,5 метра.

В Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском и Лерикском районах прошли кратковременные проливные дожди. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове установилась на отметке 20 градусов, в низменных районах - 23-25 ​​градусов, в горах - до 8-13 градусов тепла.

Ветреная погода сохранится в Баку и на Абшеронском полуострове до утра 11 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti Bakıda və Abşeronda sentyabrın 11-i səhərədək davam edəcək

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