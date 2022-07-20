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Ветреная погода сохранится и завтра

Ветреная погода сохранится и завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 21 июля осадков не ожидается.
Экология
20 июля 2022 г. 12:58
Ветреная погода сохранится и завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 июля осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем - 30-34°, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 32-34°. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65%.

В районах в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах вероятны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем - 34-39°, местами 41°, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 23-28°.

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