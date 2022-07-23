Ветреная погода сохранится до конца недели

Ветреная погода сохранится до конца недели

Ветреная погода сохранится до конца недели

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове до конца недели сохранится ветреная погода, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами 23-25 м/с, 24 июля местами ожидаются дожди.

В районах до полудня 25 июля местами сохранится неустойчивая погода, ожидаются грозы, временами дожди.

Западный ветер будет достигать 15-20 м/с, местами 23-28 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды.