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Ветреная погода сохранится до конца недели

Ветреная погода сохранится до конца недели Ветреная погода сохранится до конца недели
Экология
23 июля 2022 г. 11:25
Ветреная погода сохранится до конца недели

Ветреная погода сохранится до конца недели

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове до конца недели сохранится ветреная погода, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами 23-25 м/с, 24 июля местами ожидаются дожди.

В районах до полудня 25 июля местами сохранится неустойчивая погода, ожидаются грозы, временами дожди.
Западный ветер будет достигать 15-20 м/с, местами 23-28 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti həftə sonunadək davam edəcək, arabir yağış yağacaq

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