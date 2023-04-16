Ветреная погода будет наблюдаться в Баку и завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 апреля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Как передает
Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 6-9, днем 13-16 градусов тепла. Относительная влажность установится на отметке 60-70%, атмосферное давление - 771 мм рт.ст.
В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако ночью и утром кое-где есть вероятность выпадения осадков.
Местами ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-11, днем 15-20 градусов тепла, ночью от -2 до + 3 градусов, днем 5-10 градусов тепла.
В службе добавили, что 17 апреля ожидается умеренное колебание метеоролигческих факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.