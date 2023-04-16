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Ветреная погода будет наблюдаться в Баку и завтра

Ветреная погода будет наблюдаться в Баку и завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 17 апреля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным.
Экология
16 апреля 2023 г. 12:43
Ветреная погода будет наблюдаться в Баку и завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 апреля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 6-9, днем ​​13-16 градусов тепла. Относительная влажность установится на отметке 60-70%, атмосферное давление - 771 мм рт.ст.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако ночью и утром кое-где есть вероятность выпадения осадков.

Местами ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-11, днем ​​15-20 градусов тепла, ночью от -2 до + 3 градусов, днем ​​5-10 градусов тепла.

В службе добавили, что 17 апреля ожидается умеренное колебание метеоролигческих факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava sabah da davam edəcək

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