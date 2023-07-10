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Ветреная и дождливая погода сохранится в Азербайджане и завтра

Ветреная и дождливая погода сохранится в Азербайджане и завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 11 июля ожидается переменная облачность.
Экология
10 июля 2023 г. 13:56
Ветреная и дождливая погода сохранится в Азербайджане и завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 июля ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преимущественно без осадков.

Периодически будет дуть усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью будет 19-24° тепла, днем 26-31° тепла.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические дожди. В отдельных местах, вероятно, пройдут интенсивные ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 11
Версия на азербайджанском языке Küləkli və yağışlı hava sabah da davam edəcək

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