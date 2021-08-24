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Ветеринар: Условия содержания альпаки в Zoobulvar не соответствуют нормам

Ветеринар: Условия содержания альпаки в Zoobulvar не соответствуют нормам Состояние альпаки в центре Zoobulvar в Баку является стабильным, но условия содержания не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам.
Экология
24 августа 2021 г. 20:56
Ветеринар: Условия содержания альпаки в Zoobulvar не соответствуют нормам

Состояние альпаки в центре Zoobulvar в Баку является стабильным, но условия содержания не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам.

Об этом Report сказал ветеринар Фадаиль Гянджалиев, которого Министерство экологии и природных ресурсов пригласило в частный зоопарк для проверки состояния животного.

По его словам, в ходе клинического осмотра у альпаки обнаружили травму на задней ноге.

«Эта рана появилась до того, как животное привезли в зоопарк. Лечение продолжается, мы же дали свои рекомендации. Из-за слабого иммунитета альпака проходит витаминотерапию. Для повышения гемобаланса животного мы порекомендовали ряд лекарств», - сказал он

Ветеринар отметил, что у животного стресс из-за пребывания в закрытом помещении.

«В месте содержания слишком шумно и слишком сильное освещение. Также альпаку разместили слишком близко к другим животным. У них есть генетические особенности, альпакам требуется больше пространства», - добавил Ф.Гянджалиев.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились фотографии альпаки, содержащегося в одном из столичных зоопарков. Отмечалось, что животное содержится в плохих условиях.

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Версия на азербайджанском языке Baytar: “Zoobulvar”dakı alpakanın saxlanma şəraiti qaydalara uyğun deyil"

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