Ветер в регионах Азербайджана усилился до 30 метров в секунду

Скорость ветра в Баку по состоянию на 22:00 составляет 23 метра в секунду

Скорость ветра в Баку по состоянию на 22:00 составляет 23 метра в секунду.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как отмечается, ветер в Баку и регионах страны усилился. В некоторых регионах его скорость достигла 30 метров в секунду.

Так, в Товузе ветер усилился до 30 метров в секунду, в Тертере, Нафталане и Гяндже – до 28 м/с, Барде – до 26 м/с, Агдаме, Агстафе – до 20 м/с, Мингячевире – до 19 м/с, Джейранчоле – до 18 м/с, Кяльвязе, Хыналыге – до 16 м/с, Шамкире – до 15 м/с.

По Баку и Абшеронскому полуострову: Баку – 23 м/с, Бина – 18 м/с, Гум адасы, Пираллахы – 15 м/с.