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Ветер в регионах Азербайджана усилился до 30 метров в секунду

Ветер в регионах Азербайджана усилился до 30 метров в секунду Скорость ветра в Баку по состоянию на 22:00 составляет 23 метра в секунду
Экология
2 сентября 2021 г. 23:02
Ветер в регионах Азербайджана усилился до 30 метров в секунду

Скорость ветра в Баку по состоянию на 22:00 составляет 23 метра в секунду.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как отмечается, ветер в Баку и регионах страны усилился. В некоторых регионах его скорость достигла 30 метров в секунду.

Так, в Товузе ветер усилился до 30 метров в секунду, в Тертере, Нафталане и Гяндже – до 28 м/с, Барде – до 26 м/с, Агдаме, Агстафе – до 20 м/с, Мингячевире – до 19 м/с, Джейранчоле – до 18 м/с, Кяльвязе, Хыналыге – до 16 м/с, Шамкире – до 15 м/с.

По Баку и Абшеронскому полуострову: Баку – 23 м/с, Бина – 18 м/с, Гум адасы, Пираллахы – 15 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Bölgələrdə küləyin sürəti saniyədə 30 metrə çatır - Faktiki hava

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