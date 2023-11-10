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Высота волн на Каспии достигла 4,5 метров, в некоторых районах Азербайджана пошел снег

Высота волн на Каспии достигла 4,5 метров, в некоторых районах Азербайджана пошел снег По состоянию на 14:00 скорость северо-западного ветра в Баку усилилась
Экология
10 ноября 2023 г. 14:30
Высота волн на Каспии достигла 4,5 метров, в некоторых районах Азербайджана пошел снег

По состоянию на 14:00 скорость северо-западного ветра в Баку усилилась.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 30 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла 4,5 метров.

Западный ветер в высокогорных районах Загатальского района усилился до 34 м/с, в Нафталане - до 18 м/с, в Шахдаге - до 17 м/с. Порывы ветра ослабли в Гяндже, Геранбое, Алтыагадже, Барде, Гобустане, Тертере, Губе, Шабране.

В Загатале, Гахе, Шеки прошли дожди, в Шахдаге и высокогорных районах Загатальского района пошел снег.

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Версия на азербайджанском языке Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 4.5 metrə çatıb, bəzi yerlərdə yağış, qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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