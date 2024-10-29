Ведутся работы по расчистке Бакинской кольцевой дороги от обломков горных пород

В поселке Бадамдар ведутся работы по расчистке обрушившейся горной породы на участке Бакинской кольцевой автомобильной дороги.

Ведутся работы по расчистке обрушившейся горной породы на участке Бакинской кольцевой автомобильной дороги близ поселка Бадамдар.

Об этом сообщил Report председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

По его словам, на дорогу обрушилась часть карнизообразной горной породы в 6,5 метров.

"Обрушение не является результатом оползневых процессов. В местности наблюдается один из видов экзогенно-геологических процессов. В настоящее время соответствующими структурами принимаются необходимые меры по расчистке территории", - отметил Алиев.

Ранее сообщалось, что на склоне с левой стороны Бакинской кольцевой дороги произошел обвал породы.