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Вечером и ночью в некоторых частях полуострова ожидаются ливни и грозы

Вечером и ночью в некоторых частях полуострова ожидаются ливни и грозы В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается дождливая и ветреная погода, преобладает умеренный северо-западный ветер.
Экология
26 октября 2024 г. 12:50
Вечером и ночью в некоторых частях полуострова ожидаются ливни и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается дождливая и ветреная погода, преобладает умеренный северо-западный ветер.

Об этом Report сообщила представитель Национальной службы гидрометеорологиb Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что вечером и ночью в некоторых частях полуострова ожидаются ливневые дожди и грозы: "К утру дождь постепенно прекратится. Согласно оранжевому предупреждению, 26 октября к вечеру ожидается усиление северо-западного ветра до 20.8-28.4 м/с, который ослабнет в утренние часы".

Г. Аббасова подчеркнула, что в настоящее время, начиная с северо-западных районов, в Габале, Шабране, Губе, Шеки, Хачмазе, Гусаре, Огузе, Гахе, Дашкесане, Балакяне, Загатале временами наблюдается дождливая погода, на горе Шахдаг идет снег.

"Ожидается, что дождливая погода в регионах продлится до второй половины дня 27 октября, интенсивные ливни с грозами и градом ожидаются в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинской зоне, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Лянкяран-Астаринском регионах, в Горном Ширване и Центральном Аране. В горных районах возможен снег. В связи с ожидаемыми ливнями возможно повышение уровня воды в реках, вероятны кратковременные наводнения и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Axşam və gecə yarımadanın bəzi yerlərində leysan yağacaq, şimşək çaxacaq

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