О нас

Вчера температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы

Вчера температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы Вчера (2 сентября) температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы.
Экология
3 сентября 2022 г. 14:58
Вчера температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы

Вчера (2 сентября) температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 38-40°, в Нахчыванской АР - 39-41°, в Шаруре - 42°, в горных районах - 29-32°, в низменных районах - 36-40°, в Гаджигабуле - 41°.

Туман наблюдался в Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, ограничение видимости составило 50-150 метров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather temperature in Baku was 7C higher than climate normal on September 2
Версия на азербайджанском языке Dünən Bakıda havanın temperaturu iqlim normasından 7 dərəcə yüksək olub

Другие новости из категории

В Азербайджане ожидается резкое похолодание
В Азербайджане ожидается резкое похолодание
3 сентября 2022 г. 15:29
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
3 сентября 2022 г. 12:14
Пожар в Загатале взят под контроль
Пожар в Загатале взят под контроль
2 сентября 2022 г. 19:58
Возможно ли опреснить морскую воду в Азербайджане?
Возможно ли опреснить морскую воду в Азербайджане?
2 сентября 2022 г. 17:11
В Азербайджане подготовлены проекты по очистке сточных вод
В Азербайджане подготовлены проекты по очистке сточных вод
2 сентября 2022 г. 16:29
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов тепла
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов тепла
2 сентября 2022 г. 13:12
В Азербайджане мальков рыб выпустят в естественные водоемы
В Азербайджане мальков рыб выпустят в естественные водоемы
2 сентября 2022 г. 11:53
Национальные парки Азербайджана за последние 3 месяца посетили 185,5 тыс. туристов
Национальные парки Азербайджана за последние 3 месяца посетили 185,5 тыс. туристов
1 сентября 2022 г. 19:15
В Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов тепла
В Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов тепла
1 сентября 2022 г. 12:52
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла
31 августа 2022 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi