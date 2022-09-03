Вчера температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы

Вчера (2 сентября) температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы.

Вчера (2 сентября) температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 38-40°, в Нахчыванской АР - 39-41°, в Шаруре - 42°, в горных районах - 29-32°, в низменных районах - 36-40°, в Гаджигабуле - 41°.

Туман наблюдался в Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, ограничение видимости составило 50-150 метров.