Важно решать проблему колебаний уровня Каспия на региональном уровне

11:12

Наблюдаемые в последнее время колебания уровня Каспийского моря связаны с влиянием изменения климата, и решение этой проблемы важно на международном и региональном уровнях.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова в ходе экологической акции, посвященной Международному дню очистки побережья под лозунгом "Сохраним Каспий"

Она напомнила, что согласно решению ООН, с 1978 года отмечается Всемирный день моря: "Значение этого дня заключается в том, чтобы довести до сведения общественности и международных организаций вопросы, связанные с экологическими проблемами и колебаниями уровня Каспийского моря".