О нас

Важно решать проблему колебаний уровня Каспия на региональном уровне

Важно решать проблему колебаний уровня Каспия на региональном уровне 11:12
Экология
21 сентября 2024 г. 11:38
Важно решать проблему колебаний уровня Каспия на региональном уровне

Наблюдаемые в последнее время колебания уровня Каспийского моря связаны с влиянием изменения климата, и решение этой проблемы важно на международном и региональном уровнях.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова в ходе экологической акции, посвященной Международному дню очистки побережья под лозунгом "Сохраним Каспий"

Она напомнила, что согласно решению ООН, с 1978 года отмечается Всемирный день моря: "Значение этого дня заключается в том, чтобы довести до сведения общественности и международных организаций вопросы, связанные с экологическими проблемами и колебаниями уровня Каспийского моря".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xidmət rəsmisi: Son dövrlər Xəzərdəki səviyyə tərəddüdlərinin regional səviyyədə həlli önəmlidir

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi