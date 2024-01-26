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Вахид Гаджиев: Защита окружающей среды на освобожденных территориях является главным приоритетом

Вахид Гаджиев: Защита окружающей среды на освобожденных территориях является главным приоритетом Карабах и Восточный Зангезур превратились в большую строительную площадку. За минувший год в Джебраиле, Губадлы и Зангилане в 9 селах, одном поселке и трех городских центрах были заложены фундаменты различных жилых кварталов, школ и больниц. Эта инфрастру
Экология
26 января 2024 г. 14:29
Вахид Гаджиев: Защита окружающей среды на освобожденных территориях является главным приоритетом

Карабах и Восточный Зангезур превратились в большую строительную площадку. За минувший год в Джебраиле, Губадлы и Зангилане в 9 селах, одном поселке и трех городских центрах были заложены фундаменты различных жилых кварталов, школ и больниц. Эта инфраструктура, жилые комплексы станут существенным вкладом в процесс возвращения людей.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на проходящем в пятницу в Зангилане заседании рабочей группы по вопросам экологии.

Он отметил, что защита окружающей среды является главным приоритетом в масштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

"В этом направлении реализуются крупные проекты. В Джебраиле будут построены солнечные электростанции. Административные здания в селах, которые будут построены на следующих этапах, предусматривается обеспечить "зеленой" энергией. Энергоснабжение села Агалы осуществляется за счет возобновляемых источников энергии. В целом, будут применены инновационные подходы к концепциям "умный город" и "умное село", - добавил спецпредставитель.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: "Azad edilən ərazilərdə ətraf mühitin qorunması əsas prioritetdir"

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