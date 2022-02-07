В заповеднике Турьянчай вырублено около 100 деревьев

В лесном массиве на территории села Чалдаш Огузского района вырублены около 100 ценных деревьев, включая мастиковые деревья и редкие сосны.
Об этом северо-западному бюро Report сообщили жители села Чалдаш.
По их словам, деревья вырублены на территории Турьянчайского государственного заповедника близ пастбища.
В Турьянчайском государственном заповеднике сообщили, что местность, где произошла вырубка деревьев осмотрена: "Выявлено, что данная часть леса не входит в состав заповедника".
Стоит отметить, что в муниципалитете Беюк Сеюдлю, куда входит село Чалдаш, утверждают, что вырубка произошла именно на территории Турьянчайского государственного заповедника.
В министерстве экологии и природных ресурсов Report заявили, что разбирательство начато, будут приняты соответствующие меры.