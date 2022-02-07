В заповеднике Турьянчай вырублено около 100 деревьев

В лесном массиве на территории села Чалдаш Огузского района вырублены около 100 ценных деревьев, включая мастиковые деревья и редкие сосны.

В лесном массиве на территории села Чалдаш Огузского района вырублены около 100 ценных деревьев, включая мастиковые деревья и редкие сосны.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили жители села Чалдаш.

По их словам, деревья вырублены на территории Турьянчайского государственного заповедника близ пастбища.

В Турьянчайском государственном заповеднике сообщили, что местность, где произошла вырубка деревьев осмотрена: "Выявлено, что данная часть леса не входит в состав заповедника".

Стоит отметить, что в муниципалитете Беюк Сеюдлю, куда входит село Чалдаш, утверждают, что вырубка произошла именно на территории Турьянчайского государственного заповедника.

В министерстве экологии и природных ресурсов Report заявили, что разбирательство начато, будут приняты соответствующие меры.