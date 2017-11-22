В западных районах Азербайджана выпал снег - ФОТО

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Дашкесан. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском и Гедабекском районах выпал снег.

Как сообщает западное бюро Report, наблюдавшийся в дневные часы дождь затем перешел в снег.

На данный момент снежная погода в Дашкесане продолжается. Толщина снежного покрова достигает около 5 см.

Аналогичные погодные условия наблюдаются и в Гедабекском районе, где толщина снега выше 3-4 см. Несмотря на снег, отмечается, что трудностей в передвижении транспорта на дорогах не возникло.