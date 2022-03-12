На западе Азербайджана выпал сильный снег

В Западном регионе выпавший за ночь снег создал трудности для передвижения автомобилей в горных районах.

В Западном регионе выпавший за ночь снег создал трудности для передвижения автомобилей в горных районах.

Как сообщает Западное бюро Report, прошлой ночью в Дашкесане, Гедабее и Товузе выпал сильный снег.

Высота снежного покрова в удаленных селах в горных районах превышает 20 см, что создает трудности для передвижения транспортных средств.

Водители пассажирских микроавтобусов выбирают скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

В настоящее время соответствующие структуры занимаются очисткой дорог от снега и обсыпанием их песком, принимаются меры по устранению последствий.

Отметим, что в Дашкесане, Гедабее и Товузе снег начал выпадать несколько дней назад, однако ночью перешел в сильный снегопад.