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В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами

В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами В Зангилане началась международная конференция на тему “Продвижение партнерства и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами”.
Экология
29 июня 2022 г. 13:47
В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами

В Зангилане началась международная конференция на тему “Продвижение партнерства и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами".

Как передает Report из Зангилана, основными темами конференции будут мобилизация усилий для достижения целей и задач устойчивого развития в области водных ресурсов, ведение диалог на международном уровне для глобального и регионального решения этого вопроса, установление партнерства в трансграничном контексте.

Конференция организована Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Фонда возрождения Карабаха. В нем участвуют представители дипломатического корпуса, члены международных организаций и эксперты.

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Версия на английском языке ФотоInternational conference on water resources management starts in Zangilan
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda su ehtiyatlarının idarə olunması üzrə beynəlxalq konfrans işə başlayıb

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