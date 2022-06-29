В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами

В Зангилане началась международная конференция на тему “Продвижение партнерства и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами”.

В Зангилане началась международная конференция на тему “Продвижение партнерства и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами".

Как передает Report из Зангилана, основными темами конференции будут мобилизация усилий для достижения целей и задач устойчивого развития в области водных ресурсов, ведение диалог на международном уровне для глобального и регионального решения этого вопроса, установление партнерства в трансграничном контексте.

Конференция организована Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Фонда возрождения Карабаха. В нем участвуют представители дипломатического корпуса, члены международных организаций и эксперты.