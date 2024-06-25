В Зангилане прошли панельные дискуссии на тему "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира"

В Зангилане прошли панельные дискуссии на тему "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира"

В Зангилане состоялись панельные дискуссии на тему "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".

https://static.report.az/photo/66ca4b15-69a8-3431-a174-5e7e89e6f636.jpg https://static.report.az/photo/66ca4b15-69a8-3431-a174-5e7e89e6f636.jpg

В Зангилане состоялись панельные дискуссии на тему "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира". Как сообщает командированный в Зангилан сотрудник Report, панельные дискуссии состоялись при модераторстве члена правления Национального форума НПО Азера Аллахверанова. Шабнам Мамедова, член оргкомитета COP29 и основательница платформы Smart Nation отметила, что проведение COP29 в Азербайджане способствует развитию экологических инициатив в стране. Гюльшан Ахундова, член оргкомитета COP29 и председатель общественного объединения "Женщина, развитие, будущее" рассказала о проделанной работе в вопросе энергоперехода в мире и в Азербайджане. Член оргкомитета COP29 и председатель социального экологического центра "Экосфера" Фируза Султанзаде подчеркнула важность просвещения молодого поколения в условиях изменения климата. Она отметила успешную реализацию пилотного проекта "Зеленая школа" в зангиланском селе Агалы и важность его применения и в других образовательных учреждениях. После выступлений панельные дискуссии продолжились в формате "вопрос-ответ". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram