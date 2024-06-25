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В Зангилане прошли панельные дискуссии на тему "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира"

В Зангилане прошли панельные дискуссии на тему "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира" В Зангилане состоялись панельные дискуссии на тему "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".
Экология
25 июня 2024 г. 13:17
В Зангилане прошли панельные дискуссии на тему COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира

В Зангилане состоялись панельные дискуссии на тему "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".

Как сообщает командированный в Зангилан сотрудник Report, панельные дискуссии состоялись при модераторстве члена правления Национального форума НПО Азера Аллахверанова.

Шабнам Мамедова, член оргкомитета COP29 и основательница платформы Smart Nation отметила, что проведение COP29 в Азербайджане способствует развитию экологических инициатив в стране.

Гюльшан Ахундова, член оргкомитета COP29 и председатель общественного объединения "Женщина, развитие, будущее" рассказала о проделанной работе в вопросе энергоперехода в мире и в Азербайджане.

Член оргкомитета COP29 и председатель социального экологического центра "Экосфера" Фируза Султанзаде подчеркнула важность просвещения молодого поколения в условиях изменения климата. Она отметила успешную реализацию пилотного проекта "Зеленая школа" в зангиланском селе Агалы и важность его применения и в других образовательных учреждениях.

После выступлений панельные дискуссии продолжились в формате "вопрос-ответ".

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda "COP29 və Yaşıl Dünya Naminə Həmrəylik Hərəkatı" mövzusunda panel müzakirələr keçirilib

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