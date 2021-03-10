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В Зангилане посажено более 1 000 деревьев

В Зангилане посажено более 1 000 деревьев На открытых и вырубленных участках земель лесного фонда Зангиланского района с соблюдением карантинных правил были посажены различные деревья, соответствующие местным условиям
Экология
10 марта 2021 г. 15:12
В Зангилане посажено более 1 000 деревьев
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На освобожденной от оккупации территории Зангиланского района Азербайджана с участием сотрудников министерств экологии и природных ресурсов, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и ANAMA было высажено более 1 000 деревьев.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник службы развития лесов Намик Хыдыров.

Он отметил, что на открытых и вырубленных участках земель лесного фонда Зангиланского района с соблюдением карантинных правил были посажены различные деревья, соответствующие местным условиям: "Согласно плану весеннего посева будут проведены лесовосстановительные работы на 200 гектарах земли лесного фонда по территории страны, будут посажены деревья, соответствующие климатическим условиям каждого региона, посеяны семена".

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