​​​​​​​В Зангилане обнаружены два новых вида цветка харыбюльбюль

В Зангилане обнаружены два новых вида цветка харыбюльбюль, которые были включены в 3-е издание "Красной книги".

В Зангилане обнаружены два новых вида цветка харыбюльбюль, которые были включены в 3-е издание "Красной книги".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала директор Института ботаники Сайяра Ибадуллаева.

По ее словам, в Карабахе также была проведена инспекция для 3-го издания "Красной книги": "Мы проинспектировали лес Топхана при участии Агентства по разминированию. Мы внесли часть флоры леса в 3-е издание Красной книги. Наши сотрудники собрали растения из флоры Азербайджана, которые не собирались в течение 86 лет.

Написание "Красной книги" обогатило гербарный фонд Института ботаники, было привнесено много новшеств. В Зангилане мы нашли два новых вида цветка харыбюльбюль, однако они на грани исчезновения", - сказала С. Ибадуллаева.