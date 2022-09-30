В Зангилане и Джебраиле до конца года будут заложены лесополосы

В следующем году основным направлением проводимых в Карабахе работ станет ликвидация ущерба, нанесенного в период армянской оккупации.

В следующем году основным направлением проводимых в Карабахе работ станет ликвидация ущерба, нанесенного в период армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По словам замминистра, планируется провести лесовосстановительные работы: "В частности, в Зангилане и Джебраиле до конца года будут заложены лесополосы".

"Карабах очень богат в плане водных ресурсов, за счет этих ресурсов удастся удовлетворить потребности в воде. Создание водохранилищ в городах Агдам, Джебраил и Физули находится на стадии проектирования. Водохранилища также планируется построить на реках Хякяри и Бяргюшад" - сказал Керимов.