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В Зангилане и Джебраиле до конца года будут заложены лесополосы

В Зангилане и Джебраиле до конца года будут заложены лесополосы В следующем году основным направлением проводимых в Карабахе работ станет ликвидация ущерба, нанесенного в период армянской оккупации.
Экология
30 сентября 2022 г. 15:11
В Зангилане и Джебраиле до конца года будут заложены лесополосы

В следующем году основным направлением проводимых в Карабахе работ станет ликвидация ущерба, нанесенного в период армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По словам замминистра, планируется провести лесовосстановительные работы: "В частности, в Зангилане и Джебраиле до конца года будут заложены лесополосы".

"Карабах очень богат в плане водных ресурсов, за счет этих ресурсов удастся удовлетворить потребности в воде. Создание водохранилищ в городах Агдам, Джебраил и Физули находится на стадии проектирования. Водохранилища также планируется построить на реках Хякяри и Бяргюшад" - сказал Керимов.

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Версия на азербайджанском языке İlin sonuna qədər Zəngilan və Cəbrayılda meşə zolaqları salınacaq

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