О нас

В Зангезурском национальном парке проведена акция

В Зангезурском национальном парке проведена акция Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР организовало очередную акцию с участием волонтеров в Батабатском районе Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева.
Экология
8 июля 2023 г. 20:03
В Зангезурском национальном парке проведена акция

Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР организовало очередную акцию с участием волонтеров в Батабатском районе Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева.

Как передает Report, наряду с волонтерами-экологами в акции также приняли участие сотрудники министерства и подведомственных управлений. Участники акции очистили прилегающие территории от бытовых отходов.

Отметим, что Батабат является одним из самых посещаемых мест в автономной республике. Однако, к сожалению, среди отдыхающих есть и те, кто равнодушен к природе и загрязняет окружающую среду.

Помимо уборки территории, сотрудники соответствующих ведомств также проводят работу по просвещению в плане соблюдения чистоты, в отношении загрязняющих окружающую среду лиц принимаются административные меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngəzur Milli parkında təmizlik aksiyası keçirilib

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов тепла
8 июля 2023 г. 13:06
Состоялось 6-е заседание межправительственной таджикско-азербайджанской комиссии
ФотоСостоялось 6-е заседание межправительственной таджикско-азербайджанской комиссии
7 июля 2023 г. 17:48
В Баку и на Абшероне проводится инвентаризация зеленых насаждений
В Баку и на Абшероне проводится инвентаризация зеленых насаждений
7 июля 2023 г. 15:57
В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пойдет дождь
В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пойдет дождь
7 июля 2023 г. 15:27
Освобождены от должности 87 лиц, злоупотребивших полномочиями в сфере защиты лесов
Освобождены от должности 87 лиц, злоупотребивших полномочиями в сфере защиты лесов
7 июля 2023 г. 13:18
Завтра в Баку ожидается 38 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 38 градусов тепла
7 июля 2023 г. 13:10
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Обнародован прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра
6 июля 2023 г. 13:05
Минуло 20 лет с создания Акгёльского и Ширванского национальных парков
ФотоМинуло 20 лет с создания Акгёльского и Ширванского национальных парков
6 июля 2023 г. 09:40
Азербайджан и Индия обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды
Азербайджан и Индия обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды
5 июля 2023 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi