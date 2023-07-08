В Зангезурском национальном парке проведена акция

Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР организовало очередную акцию с участием волонтеров в Батабатском районе Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева.

Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР организовало очередную акцию с участием волонтеров в Батабатском районе Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева.

Как передает Report , наряду с волонтерами-экологами в акции также приняли участие сотрудники министерства и подведомственных управлений. Участники акции очистили прилегающие территории от бытовых отходов.

Отметим, что Батабат является одним из самых посещаемых мест в автономной республике. Однако, к сожалению, среди отдыхающих есть и те, кто равнодушен к природе и загрязняет окружающую среду.

Помимо уборки территории, сотрудники соответствующих ведомств также проводят работу по просвещению в плане соблюдения чистоты, в отношении загрязняющих окружающую среду лиц принимаются административные меры.