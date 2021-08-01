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В ЮАР заявили о росте числа убийств носорогов браконьерами

В ЮАР заявили о росте числа убийств носорогов браконьерами Существенный рост числа убийств носорогов браконьерами зафиксирован в первом полугодии в Южно-Африканской Республике.
Экология
1 августа 2021 г. 05:55
В ЮАР заявили о росте числа убийств носорогов браконьерами

Существенный рост числа убийств носорогов браконьерами зафиксирован в первом полугодии в Южно-Африканской Республике.

Об этом заявила в субботу министр окружающей среды, лесов и рыболовства Барбара Криси.

"За первые шесть месяцев 2021 года в ЮАР браконьеры убили 249 носорогов, - цитирует ее местный телеканал eNCA. - Это на 83 животных больше, нежели за аналогичный период минувшего года". Криси отметила, что большинство убийств - 132 - совершено на территории расположенного на востоке страны знаменитого Национального парка Крюгера.

Министр отметила, что одной из причин увеличения количества нападений на диких животных, включая носорогов, стала отмена ряда ограничений, введенных властями в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Так, сейчас сняты ограничения на передвижение между провинциями страны.

На ЮАР приходится почти 80% всех носорогов, которые обитают в мире в условиях дикой природы. На сегодняшний день в стране, согласно правительственным данным, живут 93% от всех имеющихся в Африке 20 тыс белых носорогов, а также 39% от 5 тыс черных носорогов, которые считаются исчезающим видом. Незаконная охота поддерживается спросом в странах Азии на рог этого животного, которому знахари приписывают чудодейственную целительную силу. Сейчас на черном рынке за 1 кг рога носорога дают 60 тыс долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Bu il CAR-da brakonyerlər 249 kərgədanı öldürüb

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