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В Ясамальском районе Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев

В Ясамальском районе Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев Распространенная в соцсетях информация и фотоматериалы о вырубке деревьев была рассмотрена сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на месте.
Экология
30 июня 2024 г. 17:41
В Ясамальском районе Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев
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В Ясамальском районе Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности.

Представитель ведомства Гафар Агаев отметил, что распространенная в соцсетях информация и фотоматериалы о вырубке деревьев на улице Муртузы Мухтарова, д.145 была проанализирована сотрудниками Госслужбы.

В ходе расследования было установлено, что на территории, отведенной ЖСК İbrahim-Q для строительства жилых зданий, незаконно вырублены три дерева и несколько кустов.

"Поскольку размер причиненного окружающей среде ущерба вызывает состав преступления, собранные документы готовятся к отправке в правоохранительные органы для дачи вопросу правовой оценки", - отметил Г.Агаев.

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Версия на азербайджанском языке Yasamal rayonunda ağacların kəsilməsi faktı aşkarlanıb, akt tərtib olunub

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