В Ясамальском районе Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев

Распространенная в соцсетях информация и фотоматериалы о вырубке деревьев была рассмотрена сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на месте.

В Ясамальском районе Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности.

Представитель ведомства Гафар Агаев отметил, что распространенная в соцсетях информация и фотоматериалы о вырубке деревьев на улице Муртузы Мухтарова, д.145 была проанализирована сотрудниками Госслужбы.

В ходе расследования было установлено, что на территории, отведенной ЖСК İbrahim-Q для строительства жилых зданий, незаконно вырублены три дерева и несколько кустов.

"Поскольку размер причиненного окружающей среде ущерба вызывает состав преступления, собранные документы готовятся к отправке в правоохранительные органы для дачи вопросу правовой оценки", - отметил Г.Агаев.