В XX веке засуха стала причиной смерти более 10 млн человек

В XX веке засуха стала причиной смерти более 10 млн человек.

В XX веке засуха стала причиной смерти более 10 млн человек.

Как передает Report , об этом сообщили в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Согласно информации, ежегодно от нее страдают 55 млн человек, в 2000-2019 годах она затронула свыше 1,4 млрд человек.

Одной из самых проблемных зон является Африканский континент, около 50% территории которого покрывают пустыни (крупнейшая из них - Сахара - простирается на 9,2 млн кв. км или 30% территории Африки).

Под угрозой деградации из-за засухи в Африке находятся земли площадью около 3 млн кв. км, в основном в Нигерии, Чаде, Нигере, Эфиопии, Сомали и Судане.