В высокогорных районах проведут снегоразведку

С целью определения снежно-водных ресурсов на территории страны, прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках в апреле, мае, июне (в весенне-летний засушливый период) с первых дней марта в высокогорных районах страны специалистами-гидрологами Национальн

С целью определения снежно-водных ресурсов на территории страны, прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках в апреле, мае, июне (в весенне-летний засушливый период) с первых дней марта в высокогорных районах страны специалистами-гидрологами Национальной гидрометеорологической службы организуются экспедиции для проведения работ по снегоразведке.

Как сообщает Report, об этом сказал директор центра гидрологической службы Асиф Вердиев.

По его словам, если в прошлом году снегоразведочные исследовательские работы проводились по 25 маршрутам, с этого года число маршрутов доведено до 31: "Экспедиция из двух групп проведут измерительные работы на высоте 1550-2200 метров над уровнем моря по восьми маршрутам в бассейнах рек Тертерчай, Левчай, Тутгунчай, Хачынчай, Баргюшадчай, Хакаричай, Забухчай, Гаргарчай, Конделенчай, Гуручай, протекающих по территории Кяльбаджарского, Лачинского, Шушинского, Ходжавендского районов Восточно-Зангезурского и Карабахского экономического районов. В 2021 году снегоразведочные работы были проведены лишь по двум маршрутам в бассейнах рек Тертерчай и Хакаричай".

А.Вердиев отметил, что в целом для охвата основных речных бассейнов страны будет организована экспедиция из 5 групп в высокогорных районах Большого и Малого Кавказа, будут определены высота, вес, плотность, водность снежного покрова: "С целью соблюдения правил безопасности специалисты ANAMA проведут тренинги для специалистов, участвующих в снегоразведосных работах ".