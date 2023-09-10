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В высокогорных районах Большого Кавказа выпал снег

В высокогорных районах Большого Кавказа выпал снег На территории Азербайджана продолжают наблюдаться нестабильные погодные условия, в высокогорных районах Большого Кавказа выпал снег.
Экология
10 сентября 2023 г. 12:46
В высокогорных районах Большого Кавказа выпал снег

На территории Азербайджана продолжают наблюдаться нестабильные погодные условия, в высокогорных районах Большого Кавказа выпал снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации на 11:00, местами сверкали молнии, периодически шли ливни. В некоторых местах осадки были интенсивными.

Количество выпавших осадков в Гахе составило 17 мм, в Губе - 15 мм, в Гусаре - 14 мм, в Кюрдамире и Огузе - 10 мм, в Гобустане, Гедабейе - 9 мм, в Дашкесане, Агдаме, Шамахы, Гёйгёле, Тертере, Зардабе, Габале, Гёйчае, Шабране, Астаре, Нафталане, Загатале, Шамкире, Ордубаде, Евлахе, Барде, Бейлагане, Шахбузе, Нахчыване, Садараке, Балакене, Мингячевире, Имишли, Сальяне, Сабирабаде, Гяндже, Исмаиллы, Алтыагадже, Шахдаге, Джафархане, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране - до 8 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 3 мм.

Скорость западного ветра в Загатале достигала 34-40 м/с, в Нафталане - 24 м/с, в Гёйчае, Агдаме - 22 м/с, в Мингячевире - 21 м/с, в Шеки, Шахдаге - 20 м/с, в Барде, Нахчыване, Геранбое, Тертере - 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 25-28 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла 2,8 метра.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərində qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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