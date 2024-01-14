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В высокогорных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -12°С

В высокогорных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -12°С В высокогорных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -12°С.
Экология
14 января 2024 г. 12:53
В высокогорных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -12°С

В высокогорных районах Азербайджана температура воздуха опустилась до -12°С.

Как передает Report, об этом говорится в информации Национальной службы гидрометеорологии на 12:00.

Подчеркивается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Дашкясане, Гядабейе, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агдаме, Балакяне, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Сарыбаше (Гах), Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Халтане, Губе, Гусаре, Шабране, Тертере, Барде, Мингячевире, Гёйчае, Гаджигабуле, Лянкяране, Евлахе, Кюрдамире, Нефтчале, Сабирабаде, Ярдымлы, Бейлагане, Джафархане, Билясуваре, Астаре, Шахдаге и Грызе шел снег.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была близка к 0 градусов мороза, в Нахчыванской АР - до 4 градусов мороза, в низменных районах - до 2 градусов мороза, в горных районах - до 8 градусов мороза, в высокогорных районах - до 12 градусов мороза.

Осадки в столице и на полуострове сохранятся до вечера 14-го, а в регионах - до утра 15 января. В связи с ожидаемыми заморозками на дорогах республики, в частности в горных и предгорных районах прогнозируется гололедица.

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