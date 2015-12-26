​В выходной день в Азербайджане осадков не ожидается

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман и изморось.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 декабря в столице северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 9-14 градусов тепла. В Баку ночью 2-4, днем 11-13 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Ночью и утром в отдельных местах возможен туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла. В горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.