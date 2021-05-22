О нас
Report Georgia
Аудио новости

В воскресенье воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

В воскресенье воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%
Экология
22 мая 2021 г. 12:12
В воскресенье воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21 днем 29-34 градусов тепла, в Баку 18-20, днем 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых западных и северных района вероятны гром, переменные осадки. Утром местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью 17-22, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 37 degrees of heat predicted on Sunday
Версия на азербайджанском языке Bazar günü 37 dərəcə isti olacaq

Самое важное

Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
22 мая 2021 г. 13:33
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
22 мая 2021 г. 11:22
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
22 мая 2021 г. 07:02
Лейла Алиева поделилась публикацией о Таире Салахове
Лейла Алиева поделилась публикацией о Таире Салахове
21 мая 2021 г. 23:01
В Кельбаджаре скончался солдат азербайджанской армии
В Кельбаджаре скончался солдат азербайджанской армии
21 мая 2021 г. 20:40
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
21 мая 2021 г. 16:55
В Гахе неизвестные ранили полицейского из огнестрельного оружия - ОБНОВЛЕНО
В Гахе неизвестные ранили полицейского из огнестрельного оружия - ОБНОВЛЕНО
21 мая 2021 г. 15:35
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях Anatolian Phoenix-2021
Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях Anatolian Phoenix-2021
21 мая 2021 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi