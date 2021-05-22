В воскресенье воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21 днем 29-34 градусов тепла, в Баку 18-20, днем 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых западных и северных района вероятны гром, переменные осадки. Утром местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью 17-22, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.