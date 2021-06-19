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В воскресенье воздух прогреется до 40 градусов

В воскресенье воздух прогреется до 40 градусов Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 июня.
Экология
19 июня 2021 г. 12:07
В воскресенье воздух прогреется до 40 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром в некоторых горных районах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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