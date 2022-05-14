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В районах Азербайджана ожидаются интенсивные дожди с грозами

В районах Азербайджана ожидаются интенсивные дожди с грозами В Баку и на Абшеронском полуострове 15 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
14 мая 2022 г. 12:22
В районах Азербайджана ожидаются интенсивные дожди с грозами

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 20-25° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако к вечеру местами ожидаются грозы и временами интенсивные дожди. Ночью и утром - туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 12-17° тепла.

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Версия на английском языке Intensive rain and lightning expected in Azerbaijan’s districts on Sunday
Версия на азербайджанском языке Bazar günü rayonlara intensiv yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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