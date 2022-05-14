В районах Азербайджана ожидаются интенсивные дожди с грозами

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 20-25° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако к вечеру местами ожидаются грозы и временами интенсивные дожди. Ночью и утром - туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 12-17° тепла.