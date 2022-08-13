О нас

В воскресенье в Баку воздух прогреется до 39, в ряде районов – до 41 градуса

В воскресенье в Баку воздух прогреется до 39, в ряде районов – до 41 градуса Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 14 августа.
Экология
13 августа 2022 г. 12:31
В воскресенье в Баку воздух прогреется до 39, в ряде районов – до 41 градуса

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 14 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем - 34-37°. В Баку ночью будет 25-27° тепла, днем - 37-39°. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 35-39°, местами до 41°, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 22-27°.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 39, bəzi rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq

Экслюзивные новости

Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi