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Завтра в Азербайджане ожидается 15 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается 15 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 19 февраля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
18 февраля 2023 г. 14:00
Завтра в Азербайджане ожидается 15 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 19 февраля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет слабый туман.

Временами усиливающийся южный ветер вечером сменится северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 8-13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Дороги в горных районах покроются льдом.

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