В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до 43 градусов

8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем - 37-39°, в некоторых местах 40-41° тепла. В Баку ночью 26-28°, днем 38-40° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 25-30%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 августа на Абшеронском полуострове на фоне жаркой погоды преобладание слабых ветров и застой в воздухе в отдельные часы дня неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, а утром в некоторых горных районах - туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 35-40°, местами - 41-43° тепла, в горах ночью 16-21°, днем - 27-32° тепла.

Что касается погодных условий, то 8-9 августа преимущественно вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. Вероятен град и повышение уровня воды в реках. 9-10 августа западный ветер в некоторых местах усилится до 15-12 м/с.