В воскресенье в Азербайджане пройдет без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report, по данным Национальной службы гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 12-14° тепла, в Баку ночью 4-6° тепла, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана 7 ноября погода будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 14-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.