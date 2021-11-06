О нас
Report Georgia
Аудио новости

В воскресенье в Азербайджане пройдет без осадков

В воскресенье в Азербайджане пройдет без осадков Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
6 ноября 2021 г. 12:05
В воскресенье в Азербайджане пройдет без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report, по данным Национальной службы гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 12-14° тепла, в Баку ночью 4-6° тепла, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана 7 ноября погода будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 14-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
3 ноября 2021 г. 03:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов
"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 г. 02:01
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
2 ноября 2021 г. 09:40
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi