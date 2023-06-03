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В воскресенье в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

В воскресенье в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град 4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.
Экология
3 июня 2023 г. 12:46
В воскресенье в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar günü Bakıda külək əsəcək, rayonlarda intensiv yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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