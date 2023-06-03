В воскресенье в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

В воскресенье в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

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4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал